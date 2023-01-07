Компенсацію за послугу «муніципальна няня» скасували для більшості сімей — Finance.ua

Компенсацію за послугу «муніципальна няня» скасували для більшості сімей Сьогодні 13:59 — Особисті фінанси

Кабінет міністрів визначив, що 1 січня 2023 року компенсація за послугу «муніципальна няня» може надаватися лише при догляді за дитиною з інвалідністю або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

Про це повідомляється в ухвалі від 30 грудня 2022 р. № 1474

Раніше гроші могли отримувати всі сім’ї за зайнятості обох батьків.

Відповідно до постанови, протягом одного місяця постановою батьки, опікуни дитини, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», мають підтвердити своє право на таке відшкодування.

Документи необхідно надати структурним підрозділам із питань соціального захисту.

Крім того, рішенням змінено розмір компенсації, який становитиме 6700 гривень на місяць замість двох прожиткових мінімумів (по 2272 гривень) на дітей з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

послугу «муніципальну няню» було введено з 1 січня 2019 року;

батькам дітей до трьох років компенсували витрати на няню у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

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