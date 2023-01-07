Компенсацію за послугу «муніципальна няня» скасували для більшості сімей — Finance.ua
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Компенсацію за послугу «муніципальна няня» скасували для більшості сімей

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Кабінет міністрів визначив, що 1 січня 2023 року компенсація за послугу «муніципальна няня» може надаватися лише при догляді за дитиною з інвалідністю або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
Про це повідомляється в ухвалі від 30 грудня 2022 р. № 1474.
Раніше гроші могли отримувати всі сім’ї за зайнятості обох батьків.
Відповідно до постанови, протягом одного місяця постановою батьки, опікуни дитини, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», мають підтвердити своє право на таке відшкодування.
Документи необхідно надати структурним підрозділам із питань соціального захисту.
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Крім того, рішенням змінено розмір компенсації, який становитиме 6700 гривень на місяць замість двох прожиткових мінімумів (по 2272 гривень) на дітей з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

  • послугу «муніципальну няню» було введено з 1 січня 2019 року;
  • батькам дітей до трьох років компенсували витрати на няню у розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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