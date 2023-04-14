Компанія з Китаю купує мідь на окупованих рф територіях України - Reuters — Finance.ua

Компанія з Китаю купує мідь на окупованих рф територіях України - Reuters Сьогодні 16:33

Компанія з Китаю купила мідні злитки на суму не менше 7,4 мільйона доларів на заводі, який знаходиться на тимчасово окупованій росією території України. Підприємство знаходиться під західними санкціями.

Агентство Reuters пише , що Китай не вводив ніяких обмежень на торгівлю з росією, але США пригрозили внести в чорний список компанії, які порушили санкції, і застерегли Пекін від поставок до москви товарів, заборонених експортними правилами США.

Отримана інформація підтверджує торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з 24 лютого 2022 року.

Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 мільйона доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

УНІАН За матеріалами:

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