Компанія з Китаю купує мідь на окупованих рф територіях України - Reuters — Finance.ua

Компанія з Китаю купує мідь на окупованих рф територіях України - Reuters
Компанія з Китаю купила мідні злитки на суму не менше 7,4 мільйона доларів на заводі, який знаходиться на тимчасово окупованій росією території України. Підприємство знаходиться під західними санкціями.
Агентство Reuters пише, що Китай не вводив ніяких обмежень на торгівлю з росією, але США пригрозили внести в чорний список компанії, які порушили санкції, і застерегли Пекін від поставок до москви товарів, заборонених експортними правилами США.
Отримана інформація підтверджує торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з 24 лютого 2022 року.
Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 мільйона доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.
Поділитися новиною