Компанія з Китаю купує мідь на окупованих рф територіях України - Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія з Китаю купує мідь на окупованих рф територіях України - Reuters

204
Компанія з Китаю купила мідні злитки на суму не менше 7,4 мільйона доларів на заводі, який знаходиться на тимчасово окупованій росією території України. Підприємство знаходиться під західними санкціями.
Агентство Reuters пише, що Китай не вводив ніяких обмежень на торгівлю з росією, але США пригрозили внести в чорний список компанії, які порушили санкції, і застерегли Пекін від поставок до москви товарів, заборонених експортними правилами США.
Отримана інформація підтверджує торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з 24 лютого 2022 року.
Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 мільйона доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.