Компанія Sony планує випустити перші електромобілі у 2025 році — Finance.ua
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Компанія Sony планує випустити перші електромобілі у 2025 році

Вчора 05:46Технології&Авто
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Японська електронна корпорація Sony створює «незалежне» спільне підприємство з автовиробником Honda, повідомляє Авто24.
Продажі електромобілів намічені на 2025 рік, коли Sony та Honda також почнуть надавати послуги мобільності. Інших подробиць поки що мало, але прес-реліз невиразно розкриває, як будуть розподілені обов’язки між двома компаніями.
Sony Honda Mobility Inc використовуватиме «передові технології Honda з охорони навколишнього середовища та безпеки, можливості розвитку мобільності, технології виробництва кузова автомобіля та досвіду управління післяпродажним обслуговуванням».
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Водночас Sony надасть свій «досвід у розробці та застосуванні технологій обробки зображень, зондування, телекомунікацій, мереж та розваг, щоб реалізувати нове покоління мобільності та мобільних послуг, які будуть тісно узгоджені з користувачами та навколишнім середовищем та продовжувати розвиватися й надалі».
Компанія має на меті створити «електричні транспортні засоби з високою доданою вартістю (EVs)», але поки що рано говорити, чи мають седан Sony Vision-S 01 і кросовер Vision-S 02 якийсь стосунок до нової хвилі електромобілів. Варто згадати, що Honda, що модно спізнюється на вечірку EV, вже має угоду з General Motors щодо використання своєї платформи Ultium.
Довгострокові цілі Honda включають збільшення продажів електромобілів з акумулятором і паливними елементами до 40 відсотків від загального обсягу світових щорічних поставок до кінця десятиліття. Очікується, що цей відсоток зросте до 80 до 2035 року, перш ніж повністю припинити випуск двигунів внутрішнього згоряння у 2040 році.
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За матеріалами: Твоя машина
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