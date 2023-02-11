Компанія SAIC презентувала електричний седан (фото) — Finance.ua

Компанія SAIC презентувала електричний седан (фото) Сьогодні 23:22 — Фондовий ринок

Компанія Feifan Auto (також відома під назвою Rising Auto) почала приймати замовлення на електричний седан F7, повідомляє видання CarNewsChina.com.

Ціни на новинку варіюються від 280 до 350 тис. юанів. Повноцінний ринковий дебют заплановано на березень.

Feifan F7 виконаний у корпоративній стилістиці бренду, однак у деяких аспектах дизайн новинки явно перетинається з головним конкурентом від імені NIO ET7. Габарити: 5000 мм завдовжки, 1953 мм завширшки і 1494 мм заввишки. Колісна база — 3000 мм. Седан оснащений 32 датчиками, які розташовані по всьому кузову, які допомагають в роботі автопілота.

У салоні розміщено відразу три рідкокристалічні екрани, розташовані під одним склом. Працюють вони на новому чипі Qualcomm Snapdragon 8155. Операційна система власної розробки Feifan.

Електромобіль базується на оригінальній платформі та має два варіанти силової установки. У першому випадку на задній осі встановлюється один 340-сильний електродвигун. З ним машина здатна розганятися до першої сотні лише за 5,7 с.

У дорожчих виконаннях до нього додається ще один двигун на передню вісь. Таким чином, сумарна потужність зростає до 544 к.с., а розгін до перших 100 км/год зменшується на 2 с. Запас ходу варіюється від 600 до 666 км на одній зарядці, залежно від виконання. Але головною особливістю моделі стала швидкознімна батарея ємністю 90 кВт·год, яку можна легко поміняти на спеціальній станції.

Нагадаємо, китайський бренд Feifan Auto є преміальним підрозділом державної корпорації SAIC, що випускає виключно електромобілі. Поки що модельна лінійка складається із двох кросоверів.

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MMR За матеріалами:

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