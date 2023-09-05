Компанія Mini представила електричні Cooper та Countryman (фото) — Finance.ua

Компанія Mini представила електричні Cooper та Countryman (фото) Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

Компанія Mini представила електричні Cooper та Countryman (фото)

Британський автовиробник Mini представив два нові електромобілі - міський хетчбек Cooper та кросовер Countryman. Про це повідомляє пресслужба Mini.

Mini Cooper

Новий електричний Cooper доступний у двох конфігураціях. Базова версія машини оснащена електродвигуном потужністю 181 к.с. За його допомогою машина зможе розганятися з місця до 100 км/год за 7,3 секунди та проїхати 305 км із повністю зарядженим акумулятором, ємність якого становить 40,7 кВт/год.

Потужніший варіант з електромотором на 215 к.с. розганяється до сотні за 6,7 секунди, а акумулятор збільшеноїдо 54,2 кВт/год. Запас ходу становить 402 км.

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Об'єм заднього багажника становить 200 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь цей простір збільшується до 800 літрів.

Mini поки що не розкриває ціни на новий електрокар. Європейський продаж новинки стартує навесні 2024 року.

Інтер'єр новинки змінився. Усередині з’явився незвичайний круглий 9,44-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Окремої приладової панелі вирішили позбутися.

Mini Countryman

Кросовер також буде доступний у двох електричних модифікаціях. Новий Countryman має довжину 4429 мм, що на 13 см більше, ніж у його попередника. Крім того, автомобіль став на 6 см вищим і трохи ширшим.

Британський автовиробник зазначає, що новий Countryman є найбільшою моделлю Mini. Об'єм багажника збільшився на 55 літрів і складає 460 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь цей простір збільшується до 1450 літрів.

Фанатам марки запропонують дві електричні модифікації новинки. У початковій версії Countryman E встановлений електродвигун потужністю 201 к.с. Цього достатньо, щоб машина розганялася з місця до 100 км/год за 8,6 секунди.

Countryman SE ALL4 оснастили парою електромоторів сумарною віддачею 308 к.с. Незалежно від версії, на авто встановлено тягову батарею ємністю 64,7 кВт/год, якої достатньо для подолання 462 км на одному заряді.

Інтер'єр кросовера майже повністю повторює новий Mini Cooper. Усередині також з’явився круглий 9,44-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

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