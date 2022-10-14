Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ (оновлено) — Finance.ua
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Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ (оновлено)

Фондовий ринок
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Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв’язку Starlink в Україні.
Про це йдеться в листі SpaceX до Пентагону, який цитує CNN.
Деталі: Видання зазначає, що компанія Маска заявила в листі, що «більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше».
У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.
«Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав у листі до Пентагону директор з державних продажів SpaceX.
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Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, як зазначає CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.
Видання нагадує, що н сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв’язку Starlink, причому Маск написав у п’ятницю у Твіттері, що «операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року».
Пізніше стало відомо, що Ілон Маск відмовився фінансувати Starlink після критики українців на його адресу.
У Twitter навіть з’явилася відповідь Маска політтехнологу, де він сказав, що дотримується рекомендацій екс-посла України в Німеччині Андрія Мельника. На тлі цього в мережі почали говорити про те, що бізнесмен вирішив припинити фінансування через критику на свою адресу.
Однак документи, які опинилися у розпорядженні видання CNN, показують, що прохання SpaceX до Пентагону профінансувати Starlink було надіслано ще минулого місяця.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд Польщі передав Україні 150 комплектів станцій Starlink. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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