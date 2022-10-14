Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ (оновлено) — Finance.ua

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ (оновлено) Вчора 10:45 — Фондовий ринок

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це йдеться в листі SpaceX до Пентагону, який цитує CNN

Деталі: Видання зазначає, що компанія Маска заявила в листі, що «більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше».

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

«Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав у листі до Пентагону директор з державних продажів SpaceX.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, як зазначає CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

Видання нагадує, що н сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв’язку Starlink, причому Маск написав у п’ятницю у Твіттері, що «операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року».

Пізніше стало відомо, що Ілон Маск відмовився фінансувати Starlink після критики українців на його адресу.

У Twitter навіть з’явилася відповідь Маска політтехнологу, де він сказав, що дотримується рекомендацій екс-посла України в Німеччині Андрія Мельника. На тлі цього в мережі почали говорити про те, що бізнесмен вирішив припинити фінансування через критику на свою адресу.

Однак документи, які опинилися у розпорядженні видання CNN, показують, що прохання SpaceX до Пентагону профінансувати Starlink було надіслано ще минулого місяця.

Довідка Finance.ua:

Уряд Польщі передав Україні 150 комплектів станцій Starlink. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Економічна Правда За матеріалами:

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