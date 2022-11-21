Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник з українським двигуном — Finance.ua

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Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник з українським двигуном

Технології&Авто
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Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник з українським двигуном
Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник з українським двигуном
Турецька компанія Baykar провела випробування нового бойового безпілотника Bayraktar Kızılelma, який має двигуни українського виробництва.
Про це повідомляє Anadolu.
Про перші випробування повідомив технічний директор і співвласник компанії Сельчук Байрактар, оприлюднивши відео з випробувань нового БпЛА. На відео Kızılelma здійснює першу пробіжку злітною смугою.
У компанії кажуть, що зробили ще один важливий крок у процесі розробки Bayraktar Kızılelma, який стане першим безпілотним військовим літаком Туреччини.
Bayraktar Kızılelma розробляється як надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном, який може нести 1,5 тисячі кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 900 км/год, дальність польоту — 930 км, а робоча висота понад 10 км. У повітрі він може працювати пʼять годин.
На початку минулого тижня успішно пройшло випробування безпілотника зі страхувальними тросами, а 20 листопада — без тросів.
Раніше в компанії повідомляли, що безпілотник здійснить свій перший проліт не раніше 2023 року. Він має двигуни українського виробництва АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.
Розробники кажуть, що Kızılelma буде оснащений реактивним двигуном та зможе злітати й приземлятись на кораблях із короткими злітно-посадковими смугами, зокрема на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, який іще будується.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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