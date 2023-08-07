Компанія Baykar підписала найбільший в історії експортний контракт — Finance.ua

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Компанія Baykar підписала найбільший в історії експортний контракт

Фондовий ринок
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Компанія Baykar підписала найбільший в історії експортний контракт
Компанія Baykar підписала найбільший в історії експортний контракт
Компанія Baykar підписала угоду про експорт та співпрацю з Міноборони Саудівської Аравії. Угода стала найбільшим в історії Туреччини експортним контрактом в оборонній та аерокосмічній галузі.
Про це сказано в повідомленні компанії Baykar у Твіттері.
«Підписавши з Саудівською Аравією найбільшу експортну угоду в галузі оборони та аерокосмічної галузі в історії нашої країни, ми також уклали Угоду про локалізацію технологій для Bayraktar Akıncı з Sami Defense (дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії. — Ред.)» — повідомили в компанії.
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Зазначається, що угоди підписали й турецькі компанії Aselsan і Roketsan.
На церемонії підписання, як вказує TRT Haber, генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар заявив про готовність компанії ділитися технологіями.
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«Ми ділилися і продовжуватимемо ділитися інноваційними технологіями, включаючи Bayraktar Akıncı. Розробка такої високотехнологічної платформи як Bayraktar Akıncı є без сумніву неоціненною. Bayraktar Akıncı не є звичайною зброєю чи літальним апаратом. Це розумний літаючий робот, оснащений десятками комп’ютерів, десятками тисяч рядків коду та штучним інтелектом… Ми координуємо необхідні кроки по проєкту із установами Саудівської Аравії, регуляторами та місцевою промисловістю», — сказав гендиректор.
За його словами, підписані контракти є не лише бізнес-можливістю для компанії, але й реалізацією інтересів Туреччини в оборонній сфері.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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