Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда — Finance.ua

Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда Вчора 03:34 — Фондовий ринок

Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда

Інвесткомпанія Berkshire Hathaway, яку очолює мільярдер Воррен Баффет, прозвітувала про збитки у розмірі $2,69 млрд.

Про це пише Reuters з посиланням на фінансову звітність компанії за третій квартал 2022 року.

У ній наголошується, що компанії в портфелі Berkshire Hathaway, як і раніше, стикаються зі «значними труднощами» через порушені ланцюжки поставок та інші незалежні від них події, включаючи пандемію коронавірусу та війну росії в Україні.

Berkshire також зазначила, що подорожчання палива та аварії негативно позначилися на відповідних результатах двох найвідоміших підприємств у її портфелі — американської залізниці BNSF та автострахової компанії Geico.

Компанія Баффета знаходиться в «точці перегину», у майбутньому їй доведеться стримувати витрати, щоб підготуватися до уповільнення попиту та можливої рецесії, зазначила у замітці аналітик CFRA Research Кеті Сейферт.

«Це був здоровий квартал, але треба бути стурбованим траєкторією компанії на наступні 12 місяців», — вважає вона.

Berkshire також прозвітувала про зростання операційного прибутку на 20%.

Компанія отримала користь зі зростання попиту та цін на нові будинки, промислову продукцію та енергоносії, а також з кампанії Федеральної резервної системи США по боротьбі з інфляцією, пише Reuters.

Berkshire також скористалася зниженням на фондових ринках, щоб збільшити свою частку в американській нафтогазовій корпорації Occidental Petroleum до 20,9%.

Інвесткомпанія також викупила частину своїх акцій на суму $1,05 млрд. На таку суму Berkshire викупила власні акції в другому кварталі, відзначає агентство.

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