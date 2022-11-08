Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда

Фондовий ринок
306
Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда
Компанія Баффета повідомила про збитки у $2,7 мільярда
Інвесткомпанія Berkshire Hathaway, яку очолює мільярдер Воррен Баффет, прозвітувала про збитки у розмірі $2,69 млрд.
Про це пише Reuters з посиланням на фінансову звітність компанії за третій квартал 2022 року.
У ній наголошується, що компанії в портфелі Berkshire Hathaway, як і раніше, стикаються зі «значними труднощами» через порушені ланцюжки поставок та інші незалежні від них події, включаючи пандемію коронавірусу та війну росії в Україні.
Berkshire також зазначила, що подорожчання палива та аварії негативно позначилися на відповідних результатах двох найвідоміших підприємств у її портфелі — американської залізниці BNSF та автострахової компанії Geico.
Компанія Баффета знаходиться в «точці перегину», у майбутньому їй доведеться стримувати витрати, щоб підготуватися до уповільнення попиту та можливої рецесії, зазначила у замітці аналітик CFRA Research Кеті Сейферт.
«Це був здоровий квартал, але треба бути стурбованим траєкторією компанії на наступні 12 місяців», — вважає вона.
Berkshire також прозвітувала про зростання операційного прибутку на 20%.
Компанія отримала користь зі зростання попиту та цін на нові будинки, промислову продукцію та енергоносії, а також з кампанії Федеральної резервної системи США по боротьбі з інфляцією, пише Reuters.
Berkshire також скористалася зниженням на фондових ринках, щоб збільшити свою частку в американській нафтогазовій корпорації Occidental Petroleum до 20,9%.
Інвесткомпанія також викупила частину своїх акцій на суму $1,05 млрд. На таку суму Berkshire викупила власні акції в другому кварталі, відзначає агентство.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.