Компанія Apple запускає ощадний рахунок для клієнтів Apple Card — Finance.ua

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Компанія Apple запускає ощадний рахунок для клієнтів Apple Card

Фондовий ринок
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Компанія Apple запускає ощадний рахунок для клієнтів Apple Card
Компанія Apple запускає ощадний рахунок для клієнтів Apple Card, applepro.news
У партнерстві з Goldman Sachs компанія Apple запустила ощадний рахунок для клієнтів Apple Card у США. З 18 квітня користувачі отримуватимуть 4,15% річних. Співпраця з Goldman Sachs означає, що баланси покриваються Федеральною корпорацією страхування вкладів (FDIC).
Для відкриття рахунку не потрібен депозит, і користувачі можуть відкрити його через додаток Wallet на своєму iPhone. Цей високоприбутковий ощадний рахунок був створений спеціально для клієнтів Apple Card.
За даними Федеральної корпорації зі страхування депозитів, середня відсоткова ставка за ощадними рахунками в Сполучених Штатах становить лише 0,35%, тож ставка Apple у 4,15% є високою порівняно з іншими.
Віце-президент Apple Pay та Apple Wallet, Дженніфер Бейлі, заявила:
«Заощадження допомагають нашим користувачам отримати ще більше від їхньої улюбленої картки Apple Card — водночас надаючи їм простий спосіб заощаджувати гроші щодня. Наша мета — створювати інструменти, які допомагають користувачам вести здоровіше фінансове життя, а вбудовування заощаджень дає їм змогу витрачати, надсилати та зберігати безпосередньо та легко, все з одного місця»
З ощадного рахунку Apple не стягується комісія. Однак максимальний ліміт балансу становить $250 000.
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