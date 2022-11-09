Компанії звукозапису просять TikTok поділитися більшою частиною своїх 12-мільярдних прибутків — Finance.ua

Компанії звукозапису просять TikTok поділитися більшою частиною своїх 12-мільярдних прибутків Вчора 22:32 — Фондовий ринок

Компанії звукозапису просять TikTok поділитися більшою частиною своїх 12-мільярдних прибутків

TikTok залучив понад 1 мільярд користувачів відео, які супроводжуються музикою. Тепер найбільші світові компанії звукозапису хочуть, щоб додаток для соціальних мереж платив більше за ці пісні, повідомляє Bloomberg.

Universal Music Group, Sony Music Entertainment та Warner Music Group просять TikTok розділити доходи від реклами та збільшити гонорари, які він виплачує їм за права.

Компанії вели переговори протягом усього року і намагаються укласти угоду до закінчення терміну дії їхніх контрактів у найближчі місяці, повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори мають приватний характер.

У міру того як популярність TikTok зростала, він став одним із найвпливовіших творців зірок у музичній індустрії.

Компанії заукозапису покладаються на TikTok для виявлення перспективних виконавців та нових релізів.

За словами Марка Маллігана, аналітика Midia Research Ltd, це найважливіший маркетинговий інструмент, який мають компанії.

За даними дослідницької компанії eMarketer, торік виручка компанії склала 4 мільярди доларів, а 2022 року вона досягне 12 мільярдів доларів.

Музичні компанії хочуть, щоб TikTok ділився більшою частиною цих грошей, компенсуючи їм частину рекламного продажу залежно від кількості прослуховувань, які отримують їхні артисти. Так як це роблять YouTube та Facebook. Йдеться про суми у 2-10 разів більші, ніж артисти отримують зараз.

Поточні контракти з Sony, Warner та Universal були укладені ще тоді, коли TikTok був невеликим додатком, який не приносив прибутку.

TikTok платив великим музичним групам фіксовану плату за використання музики з їхніх каталогів у відеороликах, які поширюються через платформу соціальних мереж.

Однак керівники вважають, що TikTok має ділитися прибутками від реклами, а його власник ByteDance Ltd. повинен створити платний музичний сервіс, що працює у всьому світі. Потім ByteDance може використовувати TikTok, щоб направляти користувачів у свій продукт за підпискою.

TikTok ж, схоже, шукає способи усунути компанії звукозапису з процесу. У березні компанія запустила сервіс SoundOn, що дозволяє виконавцям завантажувати свою музику безпосередньо в TikTok та отримувати гонорари за її відтворення.

ByteDance також шукає людей, які можуть відкрити нових виконавців та підписати з ними контракти, як це зробив би звукозаписний лейбл, про це повідомляв Music Business Worldwide.

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