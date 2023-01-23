Компанії сплатили 4,3 млрд грн «податку на Google» — Finance.ua
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Компанії сплатили 4,3 млрд грн «податку на Google»

Казна та Політика
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Зображення: Telegram Данила Гетманцева
Зображення: Telegram Данила Гетманцева
Міжнародні компанії переказали до держбюджету «податку на Google» 4,3 млрд грн, який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.
Про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що це складає 1,4% від загального збору ПДВ за 2022 рік.
Станом на 1 січня 2023 року зареєстровано 84 платника-резидента ПДВ.
Нагадаємо, за словами старшого економіста ЦЕС Юрія Гайдая, минув рік, відколи в Україні запрацював закон, який зобов’язав великі технологічні компанії на кшталт Google, Amazon, Meta сплачувати 20% податку на додану вартість. За рік закон приніс до бюджету України понад 4 млрд грн, що на 1 млрд більше, ніж прогнозували.
Закон «про податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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