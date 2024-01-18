Компанії рф залишають Кіпр через санкції — Finance.ua
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Компанії рф залишають Кіпр через санкції

Світ
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Компанії рф залишають Кіпр через санкції
Компанії рф залишають Кіпр через санкції
Все більше російських компаній змінюють кіпрську юрисдикцію через санкції, що розширюються. Фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони рф з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
З Кіпру, який довгий час був головною офшорною «скарбничкою» грошей російського бізнесу, пішли або планують піти щонайменше десять великих російських компаній. Серед них — TCS Group (головна компанія Тінькофф-банку), маркетплейс Ozon, рітейлер Fix Price та United Medical Group (холдингова компанія Європейського медичного центру).
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Деякі обирають для перереєстрації Казахстан, ОАЕ та інші країни, які не включені російською владою до списку «недружніх». Інші переїжджають до спеціального адміністративного району (САР) росії в калінінградській області, який і створений «для залучення закордонного бізнесу та інвестицій з іноземних юрисдикцій».
Зазначається, що основна причина виходу компаній — постійне розширення санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Санкції ускладнюють проведення транзакцій між дочірніми компаніями та материнськими холдингами. Додатково впливають і контрсанкції з боку росії, які обмежують, наприклад, виплату дивідендів.
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Що стосується саме Кіпру, то ще навесні 2023 року тут почали розслідування російської присутності, відкривши 29 справ проти фірм та осіб, які допомагали російським бізнесменам уникати санкцій. Із грудня в розслідуванні допомагають агенти ФБР США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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