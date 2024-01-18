Компанії рф залишають Кіпр через санкції — Finance.ua

Компанії рф залишають Кіпр через санкції Сьогодні 14:30 — Світ

Компанії рф залишають Кіпр через санкції

Все більше російських компаній змінюють кіпрську юрисдикцію через санкції, що розширюються. Фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони рф з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

З Кіпру, який довгий час був головною офшорною «скарбничкою» грошей російського бізнесу, пішли або планують піти щонайменше десять великих російських компаній. Серед них — TCS Group (головна компанія Тінькофф-банку), маркетплейс Ozon, рітейлер Fix Price та United Medical Group (холдингова компанія Європейського медичного центру).

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Деякі обирають для перереєстрації Казахстан, ОАЕ та інші країни, які не включені російською владою до списку «недружніх». Інші переїжджають до спеціального адміністративного району (САР) росії в калінінградській області, який і створений «для залучення закордонного бізнесу та інвестицій з іноземних юрисдикцій».

Зазначається, що основна причина виходу компаній — постійне розширення санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Санкції ускладнюють проведення транзакцій між дочірніми компаніями та материнськими холдингами. Додатково впливають і контрсанкції з боку росії, які обмежують, наприклад, виплату дивідендів.

Що стосується саме Кіпру, то ще навесні 2023 року тут почали розслідування російської присутності, відкривши 29 справ проти фірм та осіб, які допомагали російським бізнесменам уникати санкцій. Із грудня в розслідуванні допомагають агенти ФБР США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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