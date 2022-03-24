Компанії, пов'язані з росією і білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень річного доходу в Україні — Finance.ua

Компанії, пов'язані з росією і білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень річного доходу в Україні

Вчора 15:48 — Фондовий ринок

Компанії, пов’язані з агресором сумарно отримали дохід в 198 мільярдів гривень у 2020 році в Україні. Йдеться про компанії, серед акціонерів, засновників і кінцевих власників яких фігурує хоча б один громадянин або резидент росії чи білорусі.

Про це повідомила команда платформи великих даних Vkursi.

Це означає, що принаймні частина із цього доходу йде до держави-агресора та її прибічника.

Там створили реєстр компаній , який дозволяє перевірити, чи пов’язана компанія із росією чи білоруссю. Також доступні 7 фільтрів, за якими зручно аналізувати: за країною, типом зв’язку, доходом, прибутком, регіоном реєстрації, статусом та видом економічної діяльності КВЕД.

Скільки бізнесу в Україні пов’язано з агресором

Майже 31 тисяча росіян та білорусів є власниками, засновниками або акціонерами бізнесу в Україні:

щонайменше 4 630 цих осіб — кінцеві бенефіціарні власники з Росії;

а 1589 — кінцеві бенефіціарні власники з Білорусі.

Загалом зв’язок з росією чи білоруссю виявили у 21 028 компаніях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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