Компанії, пов'язані з росією і білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень річного доходу в Україні — Finance.ua
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Компанії, пов'язані з росією і білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень річного доходу в Україні

Вчора 15:48Фондовий ринок
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Компанії, пов’язані з агресором сумарно отримали дохід в 198 мільярдів гривень у 2020 році в Україні. Йдеться про компанії, серед акціонерів, засновників і кінцевих власників яких фігурує хоча б один громадянин або резидент росії чи білорусі.
Про це повідомила команда платформи великих даних Vkursi.
Це означає, що принаймні частина із цього доходу йде до держави-агресора та її прибічника.
Компанії, пов'язані з росією і білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень річного доходу в Україні
Там створили реєстр компаній, який дозволяє перевірити, чи пов’язана компанія із росією чи білоруссю. Також доступні 7 фільтрів, за якими зручно аналізувати: за країною, типом зв’язку, доходом, прибутком, регіоном реєстрації, статусом та видом економічної діяльності КВЕД.

Скільки бізнесу в Україні пов’язано з агресором

Майже 31 тисяча росіян та білорусів є власниками, засновниками або акціонерами бізнесу в Україні:
  • щонайменше 4 630 цих осіб — кінцеві бенефіціарні власники з Росії;
  • а 1589 — кінцеві бенефіціарні власники з Білорусі.
Загалом зв’язок з росією чи білоруссю виявили у 21 028 компаніях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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