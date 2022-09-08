Компанії почали скорочувати випуск смартфонів — Finance.ua
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Компанії почали скорочувати випуск смартфонів

Технології&Авто
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Компанії почали скорочувати випуск смартфонів
Компанії почали скорочувати випуск смартфонів
Фахівці із TrendForce провели дослідження, в рамках якого з’ясували, що кількість вироблених смартфонів загалом у світі скоротилася.
У II кварталі було випущено 292 млн одиниць мобільних пристроїв, що на 6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Пов’язано це навіть з тим, що склади виробників смартфонів забиті нереалізованою продукцією.
У свою чергу до цього призвели різні фактори, серед яких називається пандемія — вона порушила ланцюжки поставок.
Повідомляється, що Samsung, наприклад, виробила 61,8 млн смартфонів, що на 16,3% менше від показників II кварталу минулого року. Oppo скоротила виробництво смартфонів на 4,2%, Xiaomi — на 14,6%.
За матеріалами:
iTechua
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