Компанії по всьому світу обмежують працівників у використанні ChatGPT — Finance.ua

Компанії по всьому світу обмежують працівників у використанні ChatGPT Сьогодні 01:49 — Фінтех і Картки

Компанії по всьому світу обмежують працівників у використанні ChatGPT

Деякі великі корпорації занепокоєні тим, що штучний інтелект може стати причиною витоку даних. Уже 12 компаній заборонили або наклали обмеження на застосування ChatGPT у роботі, пише work.ua

Працівники у всьому світі використовують ChatGPT OpenAI для написання коду, створення маркетингових матеріалів чи планів уроків, щоб заощадити час і підвищити продуктивність. Але деякі роботодавці обережно ставляться до інтеграції ШІ в роботу.

Insider склав список компаній , які заборонили або обмежили використання штучного інтелекту своїми працівниками:

У травні Apple заборонила співробітникам використовувати ChatGPT, GitHub CoPilot тощо через побоювання витоку даних.

Так само зробили в Spotify. Щоб захистити авторські гонорари виконавців, компанія видалила «десятки тисяч» пісень, створених Boomy, музичним генератором ШІ.

Samsung оголосила, що обмежує співробітників у використанні ChatGPT, бо компанія дізналася, що деякі з її працівників завантажили конфіденційний код у чат-бот.

У січні Amazon заборонив надавали ChatGPT «будь-яку конфіденційну інформацію» компанії. Гігант роздрібної торгівлі викрив випадки, коли ChatGPT видавав відповіді, що містили внутрішні дані Amazon.

Телекомунікаційний гігант Verizon оголосив, що ChatGPT недоступний з корпоративних систем, щоб обмежити ризик втрати контролю над інформацією про клієнтів і вихідним кодом.

Американська транснаціональна банківська та фінансова холдингова компанія Wells Fargo заборонила використання ChatGPT, щоб уникнути проблем із конфіденційністю інформації про сторонніх постачальників програмного забезпечення.

Deutsche Bank також наклали вето на роботу з ChatGPT, щоб запобігти витоку конфіденційних даних.

Інвестиційний банк JPMorgan Chase тимчасово заборонив співробітникам використовувати ChatGPT.

iHeartRadio не використовує ChatGPT на всіх пристроях своєї компанії.

Northrop Grumman, компанія, яка займається питаннями оборони, повідомила, що не передаватиме власні дані компанії третім сторонам, доки такі інструменти, як ШІ, не будуть перевірені та визнані безпечними для використання.

Bank of America заборонив працівникам використовувати ChatGPT у бізнес-цілях.

Goldman Sachs не застосовує ChatGPT, щоб уникнути проблем із дотриманням вимог щодо використання програмного забезпечення сторонніх розробників. Однак це не заважає інвестиційному банку розробляти власні інструменти ШІ.

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