Комп’ютерна система Li L9 «виявила привидів» — Finance.ua
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Комп’ютерна система Li L9 «виявила привидів»

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Власник Li L9 поїхав своєю машиною на цвинтар і записав відеоролик, в якому показано, як на екрані мультимедійної системи показуються відразу кілька пішоходів і навіть велосипедистів, хоча навколо не було людей.
Комп’ютерна система ADAS Li L9 одержала назву AD-Max, вона використовує кілька датчиків для реалізації функцій безпілотного водіння. У системі встановлені два графічні процесори Nvidia Orin-X, автомобіль оснащений шістьма 8-мегапіксельними камерами та п’ятьма 2-мегапіксельними камерами для виявлення об’єктів.
Для фіксації людей та транспортних засобів при поганому освітленні Li L9 може покладатися на свій гібридний лідер Hesa. Інші датчики включають один передній радар міліметрового діапазону і дванадцять ультразвукових датчиків, розташованих по периметру автомобіля.
Коментар представника Li Auto щодо цього інциденту звучить: «Нічого надприродного. Це викликано обмеження можливостей розпізнавання датчиків, представлених на ринку».
Це не перший випадок, коли з ситуацією стикаються власники Li Auto. На початку цього року один користувач розповів, що на екрані показувалося, що перед автомобілем та ззаду нього були люди, хоча насправді нікого довкола не було.
За матеріалами:
Portaltele
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