Комітет з монетарної політики НБУ очікує зниження облікової ставки у 2024 році — Finance.ua

Комітет з монетарної політики НБУ очікує зниження облікової ставки у 2024 році Сьогодні 10:45 — Кредит&Депозит

Комітет з монетарної політики НБУ очікує зниження облікової ставки у 2024 році

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку бачать простір для додаткового зниження облікової ставки наступного року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за результатами дискусії членів Комітету з монетарної політики.

«Більшість учасників дискусії бачать простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 році. На їхню думку, якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію й реалізації ключових негативних ризиків вдасться оминути, НБУ матиме змогу продовжити цикл пом’якшення процентної політики. Важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Нацбанк знизив облікову ставку до 15%

Це питання має вирішитися, адже ключові партнери декларують незмінну позицію щодо підтримки України. Водночас члени КМП погодилися, що в умовах війни НБУ має діяти обережно, щоб не підважити макрофінансову стабільність. Для підтримання курсової стійкості та помірної інфляції необхідно й надалі забезпечувати порівняно високу привабливість гривневих інструментів для заощаджень. З огляду на це простір для подальшого зниження облікової ставки є незначним. Кілька з учасників дискусії зазначили, що це максимум 1−2 відсоткові пункти протягом 2024 року.

Натомість, на думку кількох інших членів КМП, доцільнішим буде збереження облікової ставки незмінною протягом наступного року. Банківські ставки покривають очікуваний рівень інфляції, але без суттєвого заділу. Про це свідчить сповільнення темпів приросту строкових депозитів населення у жовтні, а також зростання рівня їх доларизації на тлі пересторог, пов’язаних з переходом до керованої гнучкості обмінного курсу.

Читайте також Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок

Крім того, НБУ має зважати на адаптивний характер інфляційних очікувань домогосподарств. Поточне поліпшення їх очікувань пов’язано передусім із сприятливою курсовою динамікою, стрімким цьогорічним сповільненням інфляції та здешевленням частини продуктів харчування під впливом тимчасових чинників.

Водночас прогноз НБУ на 2024 рік передбачає помірне пришвидшення інфляції, а, отже, не виключене й певне погіршення інфляційних очікувань.

Члени КМП вважають, що невизначеність з міжнародним фінансуванням може провокувати додаткову напругу в інформаційному полі та погіршення настроїв. За таких умов посилюється ризик зниження реальної дохідності гривневих інструментів, що може призвести до переорієнтації вкладників на заощадження у валюті. Це посилюватиме тиск на міжнародні резерви та курс гривні . Враховуючи це, наступного року НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки для підтримання належної привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.