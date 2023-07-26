Комітет ВР схвалив до другого читання проєкт реформи антимонопольного законодавства — АМКУ Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Комітет ВР схвалив до другого читання проєкт реформи антимонопольного законодавства — АМКУ

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку більшістю голосів рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України з техніко-юридичним доопрацюванням.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Голова АМКУ Ольга Піщанська наголосила, що ухвалення відповідного законопроєкту є «лише першим кроком у процесі реалізації реформи, за яким мають відбуватися наступні прогресивні зміни».

Керівниця відділу з питань торгівлі і промисловості посольства США в Україні Шерон Райан заявила, що успішна ринкова економіка вимагає рівних можливостей для усіх суб'єктів господарювання. «Як футбольний матч вимагає незаангажованого рефері зі свистком, жовтими та червоними картками, так само ринку потрібен той, хто забезпечуватиме рівні умови гри», — пояснила вона.

Як зазначив керівник команди ЄС в Україні Штефан Сабау, важливо забезпечити можливості для виконання Антимонопольним комітетом і функцій нагляду за сферою держдопомоги. За його словами, йдеться про невідповідність acquis ЄС запропонованих у законопроекті поправок, що стосуються державної допомоги. За виключенням цих пунктів Представництво ЄС підтримує законопроєкт № 5431, сказав він.

Довідка Finacne.ua:

нагадаємо, законопроєкт № 5431 пройшов перше читання два роки тому, але викликав великий ажіотаж та критику в бізнес-спільноті;

зокрема, проєкт передбачає збільшення інституціональної незалежності, поліпшення інструментарію, врегулювання порядку перевірок АМКУ, надання права отримання інформації з реєстрів, а також конкретизації умов отримання дозволу на концентрацію відповідно до норм ЄС;

крім того, встановлюється субсидіарна відповідальність, надання рішенням комітету статусу виконавчого листа, а також підвищення рівня зарплат співробітників антимонопольного відомства.

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