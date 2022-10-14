Комітет ВР рекомендує не допускати до керівництва банками громадян рф — Finance.ua

Комітет ВР рекомендує не допускати до керівництва банками громадян рф Вчора 16:31 — Казна та Політика

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект, що не допускає до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу (куди входять банки та інші фінансові установи) громадян рф або тих, хто підтримує збройну агресію проти України.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Йдеться про законопроект № 8008 від 7 вересня 2022 року. Він спрямований на захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Законопроект, як зазначив Мельничук, передбачає:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами держави, яка здійснює збройну агресії проти України, та/або підтримують збройну агресію проти України,

віднесення клієнтів, діяльність яких пов’язана з державою, яка здійснює збройну агресію проти України, до високоризикових.

За даними голови комітету Данила Гетманцева у Telegram, законопроектом передбачається також:

розширити перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин з особами, які пов’язані з російською федерацією;

включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;

виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;

розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа російської федерації та інше.

Нагадаємо, як зазначає регулятор НКЦПФР, суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

професійні учасники організованих товарних ринків;

професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;

оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;

філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;

спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин);

постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.