Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне — Finance.ua

Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне Вчора 16:43 — Казна та Політика

Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендує народним депутатам ухвалити доопрацьований законопроект № 7668-д про повернення акцизів на пальне.

Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Желєзняк.

Акциз на газ повертається у розмірі 52 євро за 1000 літрів, а не 100 євро, як пропонував уряд. Водночас акциз та ПДВ для альтернативних видів пального, з додаванням біоетанолу, теж дорівнює 100 євро за 1000 літрів (до війни він становив 162 євро).

Акциз на імпортний бензин та дизель пропонується на рівні 100 євро/1000 літрів, що збігається з урядовим варіантом.

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«Позицію драйверів зниження податків — Економічного штабу та Офісу президента — проти ідеї підвищення податків чомусь так і не отримали. Хоча ми зверталися. Мінекономіки законопроект підтримав, сказали, що буде мінімальний негативний ефект», — написав Железняк у Telegram.

Тепер документ має отримати підтримку в сесійній залі та підпис президента.

Зазначимо, що зараз імпорт пального для автомобілів не обкладається акцизом. Рішення про його скасування було прийнято навесні на тлі нестачі пального і зростання цін на всі види пального.

Кабмін ініціював скасування нульового акцизу на пальне в середині серпня. В уряді пояснили, що запровадження нової ставки у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензинів, скрапленого газу, бутану, ізобутану та інших нафтопродуктів допоможе залучити 2 млрд грн до бюджету.

Пізніше перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що повернення акцизу на пальне є важливим для наповнення дорожнього фонду та прискорення відновлення пошкодженої інфраструктури. І воно не повинно вплинути на ціни.

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