Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне — Finance.ua
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Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне

Казна та Політика
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Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне
Комітет Ради підтримав скасування нульових акцизів на пальне
Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендує народним депутатам ухвалити доопрацьований законопроект № 7668-д про повернення акцизів на пальне.
Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Желєзняк.
Акциз на газ повертається у розмірі 52 євро за 1000 літрів, а не 100 євро, як пропонував уряд. Водночас акциз та ПДВ для альтернативних видів пального, з додаванням біоетанолу, теж дорівнює 100 євро за 1000 літрів (до війни він становив 162 євро).
Акциз на імпортний бензин та дизель пропонується на рівні 100 євро/1000 літрів, що збігається з урядовим варіантом.
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«Позицію драйверів зниження податків — Економічного штабу та Офісу президента — проти ідеї підвищення податків чомусь так і не отримали. Хоча ми зверталися. Мінекономіки законопроект підтримав, сказали, що буде мінімальний негативний ефект», — написав Железняк у Telegram.
Тепер документ має отримати підтримку в сесійній залі та підпис президента.
Зазначимо, що зараз імпорт пального для автомобілів не обкладається акцизом. Рішення про його скасування було прийнято навесні на тлі нестачі пального і зростання цін на всі види пального.
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Кабмін ініціював скасування нульового акцизу на пальне в середині серпня. В уряді пояснили, що запровадження нової ставки у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензинів, скрапленого газу, бутану, ізобутану та інших нафтопродуктів допоможе залучити 2 млрд грн до бюджету.
Пізніше перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що повернення акцизу на пальне є важливим для наповнення дорожнього фонду та прискорення відновлення пошкодженої інфраструктури. І воно не повинно вплинути на ціни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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