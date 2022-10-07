Комітет Ради підтримав призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ — Finance.ua

Комітет Ради підтримав призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ Вчора 10:06

Комітет Ради підтримав призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати призначення ексочільника Ощадбанк у Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.

Про це повідомили голова комітету Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 19 членів комітету, один нардеп утримався. Железняк зауважив, що Пишний брав участь у засіданні.

Зокрема, Пишний наголосив, що наразі вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з МВФ та підтримує збереження ставки на рівні 25%.

Напередодні 6 жовтня головний кандидат на посаду очільника Нацбанку також був представлений на засіданні фракції «Слуга Народу», повідомила речниця Юлія Палійчук.

«Він взяв участь у засіданні фракції, в ході якого представив своє бачення роботи на посаді Голови НБУ щодо забезпечення курсової та фінансової стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, створення необхідних умов для відновлення економіки», — зазначила вона.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 6 жовтня підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України;

тоді ж Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України;



нагадаємо, Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив, що йде з посади. Таке рішення він ухвалив «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати»;

також ми раніше писали, що 6 жовтня голові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомили про підозру за діяльність під час управління «Укргазбанком». Слідчі виявили протиправну діяльність службовців державного «Укргазбанку», яка призвела до збитків у понад 206 мільйонів гривень.



Економічна Правда За матеріалами:

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