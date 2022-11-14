Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану на три місяці — Finance.ua

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану на три місяці Сьогодні 10:46 — Казна та Політика

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану на три місяці

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав проекти указів президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

«Відповідні постанови № 8189 та № 8190 рекомендовані до схвалення на пленарному засіданні, яке відбудеться в найближчі дні», — написав він.

Нагадаємо, 8 листопада Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану. Відповідні законопроєкти зареєстрували під реєстраційними номерами 8189 та 8190.

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