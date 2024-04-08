Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу — Finance.ua
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Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу

Казна та Політика
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Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу
Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу
Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 10 439, підготовлений в новій редакції, про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це 8 квітня повідомив голова Комітету ВРУ з податків і фінансів Данило Гетманцев.
Нова редакція на повторне перше читання передбачає:
  • відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більш як двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
  • перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (оцінку проводить комісія після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);
  • доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;
  • директор БЕБ формує нову дисциплінарну комісію.
Нардеп від «Голосу» та член комітету Ярослав Железняк скаржився, що ця версія проєкту не узгоджена з партнерами і не включає зауважень бізнесу.
«З купою помилок і дірок для потім оскарження в судах», — додав нардеп, наголосивши, що документ на комітеті підтримали 17 депутатів, один був проти.
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Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України в програмі розширеного фінансування МВФ. До цієї реформи привʼязана й підтримка ЄС. Утім, урядовий законопроєкт іде врозріз із пропозиціями партнерів.
У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Це в переліку пріоритетних реформG7 назвала пріоритетні реформи України на 2024 рік на 2024 рік.
За матеріалами:
theБабель
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