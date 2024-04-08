Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу — Finance.ua

Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Комітет Ради підтримав доопрацьований урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Він не включає зауваження бізнесу

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 10 439 , підготовлений в новій редакції, про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це 8 квітня повідомив голова Комітету ВРУ з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Нова редакція на повторне перше читання передбачає:

відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більш як двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (оцінку проводить комісія після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;

директор БЕБ формує нову дисциплінарну комісію.

Нардеп від «Голосу» та член комітету Ярослав Железняк скаржився , що ця версія проєкту не узгоджена з партнерами і не включає зауважень бізнесу.

«З купою помилок і дірок для потім оскарження в судах», — додав нардеп, наголосивши, що документ на комітеті підтримали 17 депутатів, один був проти.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України в програмі розширеного фінансування МВФ. До цієї реформи привʼязана й підтримка ЄС. Утім, урядовий законопроєкт іде врозріз із пропозиціями партнерів.

У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Це в переліку пріоритетних реформG7 назвала пріоритетні реформи України на 2024 рік на 2024 рік.

theБабель За матеріалами:

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