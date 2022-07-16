Комерційної нерухомості під оренду побільшало: де винайняти вигідніше (інфографіка) — Finance.ua

Комерційної нерухомості під оренду побільшало: де винайняти вигідніше (інфографіка) Вчора 13:00 — Нерухомість

Про те, як змінювалася динаміка на ринку комерційної оренди і в яких квадратних метрів найбільше потребує бізнес, йдеться в аналітиці сервісу з пошуку нерухомості.

Де найбільше пропозицій

У Києві, Львові та Дніпрі досі найбільше пропозицій для комерційної оренди.

За останні шість місяців великий вибір серед комерційної оренди незмінно пропонує Київщина, Львівщина та Дніпропетровщина. Ці регіони займали лідерські позиції до 24 лютого і мають найбільшу кількість квадратних метрів для бізнесу.

Багато вільних приміщень у Київській області: у червні на сервісі з пошуку нерухомості можна було вибрати із майже 21 тисячі оголошень. Це, до речі, удвічі більше, ніж у березні.

Також до десятки регіонів із великою кількістю пропозицій для комерційної оренди увійшли Одеська та Харківська області. Серед західних областей найширший вибір у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Найпопулярніші регіони

Станом на червень Львівська та Одеська області стали найпопулярнішими серед орендарів, аналогічна картина була у довоєнному січні. Саме в цих регіонах українці найчастіше відгукувалися на одне оголошення про вільну комерційну площу. Також до трійки лідерів у червні увійшла Житомирщина.

У березні підприємці найчастіше шукали квадратних метрів для роботи на Заході України. У цей період активніше відгукувалися на оголошення у Закарпатській та Чернівецькій областях. Також у трійку увійшла Вінницька область, оскільки частина Київської на той час була окупована.

Найбільший вибір

Пропозицій з оренди серед офісних приміщень та магазинів/салонів на ринку найбільше. Кількість оголошень про оренду офісу до війни і зараз у 2 рази перевищує кількість приміщень під магазин/салон.

Що вигідніше орендувати

Якщо порівнювати ціни на найпопулярніші типи комерційної нерухомості, то найбільше доведеться заплатити за оренду ресторану, кафе чи бару — понад 37 тисяч гривень на червень.

При цьому найвигідніше зараз орендувати офіс, МАФ, магазин/салон або торгову точку на ринку. Середньомісячна вартість цих типів нерухомості у червні була у діапазоні 6-7 тисяч грн.

Так, у порівнянні з довоєнним періодом, орендувати МАФ у червні коштувало на 39% дешевше, ніж на початку лютого, а середньомісячна плата за приміщення під магазин чи салон впала на 26%.

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