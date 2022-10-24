Колишню в’язницю в Амстердамі перетворять на житловий район (фото) — Finance.ua
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Колишню в’язницю в Амстердамі перетворять на житловий район (фото)

Технології&Авто
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Колишню в’язницю в Амстердамі перетворять на житловий район (фото)
Колишню в’язницю в Амстердамі перетворять на житловий район (фото)
В Амстердамі колишню тюрму Bijlmerbajes перетворять на житловий комплекс з садами, використавши повторно тюремні решітки, двері та будівельні матеріали. Про це пише Bloomberg.
В’язниця з шістьма вежами під назвою Bijlmerbajes була побудована в 1970-х роках, а закрита 2016 року. Місто продало ділянку, щоб перетворити її на район з житлом для мешканців із низьким і середнім рівнем доходів та студентів, а також побудувати там школу, готель і пивоварню.
Вікна колишньої в’язниці не мали ґрат, ув’язнені здебільшого могли вільно переміщатися територією, замовляти їжу до своїх павільйонів або орендувати телевізор, носити власний одяг замість стандартного тюремного. Місто побудувало те, що вважало ідеальною в’язницею, або принаймні гуманною. Однак, коли втечі ув’язнених стали надто великою проблемою, то у вікнах поставили металеві ґрати. До того часу, як тюрму закрили 2016 року, її елементи безпеки нагадували будь-яку іншу в’язницю.
Колишню в’язницю в Амстердамі перетворять на житловий район (фото)
Місто продало ділянку команді Bajeskwartier у 2018 році. Комплекс, який там побудують, має бути стійкий та інклюзивний, працювати на тепловій та сонячній енергії.
2017 року в Амстердамі обрали створений архітекторами OMA генеральний план реконструкції Bijlmerbajes. Вони запропонували зробити комплекс вільним від авто, створити близько 70 садів, зони для спорту та відпочинку. Збірні елементи з існуючих стін пропонують повторно використовувати для обшивки будинків, тюремні ґрати — як балюстради, а двері камер стануть панелями для нових пішохідних мостів.
Колишню в’язницю в Амстердамі перетворять на житловий район (фото)
Крім того, вони вирішили зберегти одну із тюремних веж, яка буде перетворена на багатоквартирний будинок. Розробники зробили це, щоб зберегти частину історії місця.
За матеріалами:
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