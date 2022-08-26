Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало компанії мільярд гривень збитків — Finance.ua

Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало компанії мільярд гривень збитків Вчора 06:45 — Фондовий ринок

Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало компанії мільярд гривень збитків

Екскерівництво державного підприємства «Антонов» завдало компанії близько мільярда гривень збитків за півтора року.

Про це заявив в.о. генерального директора ДП «Антонов» Євген Гаврилов.

У компанії провели державний аудит та зафіксували майже мільярд збитків через дії керівництва за період з 1 жовтня 2020 року по 31 березня 2022 року.

«Компанії завдано збитків більш ніж на 16,5 млн грн. Через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 млн грн. Сума необґрунтованих додаткових витрат становила майже 51 млн грн. Загалом аудит встановив фінансові порушення майже на мільярд грн», — сказав Гаврилов.

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Після отримання результатів держаудиту ДП «Антонов» прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

Гаврилов поділився, що серед зафіксованих порушень:

завищені витрати;

непрозорість виконання деяких фінансових операцій;

неефективне розпорядження майном;

недоотримання доходів.

Зокрема, авіаційне пальне закуповувалося не у виробників, а у посередників. Через це підприємство переплатило близько 9 млн грн. Також підприємство також придбало комп’ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався.

Крім цього, значних збитків ДП «Антонов» зазнало через збройну агресію та вторгнення росії внаслідок знищення частини повітряного флоту та об’єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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