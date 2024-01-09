Колишній зять Черновецького купив будинок із Київською перепічкою — Finance.ua

Колишній зять Черновецького купив будинок із Київською перепічкою
В системі Prozorro. Продажі відбувся аукціон з продажу нежитлових приміщень площею 1231,5 кв. м у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 3 в Києві. Про це йдеться на сайті системи.
За інформацією Forbes, ймовірно, новим власником будівлі став ексдепутат Київради Вʼячеслав Супруненко, який влітку минулого року придбав Київський завод Росинка.
Супруненко був одружений з дочкою Леоніда Черновецького Христиною, розлучений з 2011 року.
Чотириповерховий будинок навпроти ЦУМ в столиці департамент комунальної власності КМДА виставив на торги 8 січня. Найбільшу суму за лот — 150 млн грн — запропонувала компанія Поділ Естейт Менеджмент.
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