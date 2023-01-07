Колишній топ-менеджер Tesla випустить електричний катер за 300 тисяч доларів — Finance.ua
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Колишній топ-менеджер Tesla випустить електричний катер за 300 тисяч доларів

Технології&Авто
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Колишній топ-менеджер Tesla випустить електричний катер за 300 тисяч доларів
Колишній топ-менеджер Tesla випустить електричний катер за 300 тисяч доларів
Компанія Blue Innovations Group, заснована колишнім топ-менеджером Tesla, представить на виставці CES у Лас-Вегасі 800-сильний електричний катер R30. Для його виробництва збираються застосувати автомобільні технології, що зробить човен більш довговічним і відносно доступним. Наприклад, вона матиме алюмінієвий корпус замість композитного, а також «витривалу» літій-залізо-фосфатну батарею.
Електричні яхти і катери поки не набули широкого поширення, але сегмент поступово розвивається і приймає нових гравців. Серед них компанія Blue Innovations Group (BIG), заснована колишнім главою глобального виробництва Tesla Джоном Во. Дебютна модель BIG називається R30. Дев’ятиметровий катер із двома електромоторами дебютує на виставці CES на початку наступного року, але постачання розпочнеться не раніше другого кварталу 2024-го.
Колишній топ-менеджер Tesla випустить електричний катер за 300 тисяч доларів
Фішка R30 — у технологіях виробництва. Джон Во хоче зробити катер масовим продуктом, тому BIG застосує автомобільні методи збирання. Саме тому корпус човна буде зроблений з алюмінію, а не композиту, а батарею інтегрують в силову частину каркаса. Покупцями дадуть довічну гарантію на основні вузли, і під це чудово підходить літій-залізо-фосфатна батарея. Її термін життя вдвічі більший, ніж у акумуляторів з NMC-або NCA-хімією, а ємність складе 221 кіловат-годину.
На катері буде обідня зона, розсувні платформи для купання та навіси від палючого сонця. Зарядити човен можна буде від вбудованих сонячних панелей потужністю 2,7 кіловат-години або стаціонарних колонок біля причалів.
Потужність силової статутного R30 складе близько 800 кінських сил, а максимальна швидкість — 39 вузлів, або 72 кілометри на годину. Катер вміщуватиме до 12 пасажирів і зможе провести на воді до 8 години.
Щоправда, масовість та автомобільні технології не зроблять його дешевим: ціна R30 — 300 тисяч доларів.
За матеріалами:
nnews.com
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