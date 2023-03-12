Колишній голова Twitter працює над створенням системи майнінгу біткоїнів — Finance.ua

Колишній голова Twitter працює над створенням системи майнінгу біткоїнів Сьогодні 05:15 — Криптовалюта

Колишній голова Twitter працює над створенням системи майнінгу біткоїнів

Колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі, який тривалий час просуває ідею «вільного та відкритого протоколу», оголосив про роботу над створенням «набору розробників для майнінгу біткоїна» (MDK).

Ще з 2021 року Дорсі планував створити систему майнінгу біткоїна з відкритим вихідним кодом, втім лише зараз повідомив, що його компанія Block розпочала роботу над цим.

«Наша мета — надати розробникам набір інструментів, які допоможуть розкрити творчий потенціал і внести інновації у сферу обладнання для майнінгу», — пояснив Дорсі.

Наразі інформації про точну дату запуску проекту немає, втім відомо, що MDK включатиме декілька інструментів для налаштування: плату хешування, контролер, прошивку, допоміжне ПЗ і документацію.

Якщо робота над системою майнінгу ВТС лише розпочалась, то децентралізована соцмережа Дорсі Bluesky вже з’явилася в App Store. Втім наразі вона доступна лише для тестувальників. Bluesky заснована на децентралізованому протоколі AT, який використовує інший конкурент Twitter — соцмережа Mastodon. Децентралізований протокол має на меті обмежити корпоративний та урядовий вплив на соціальні мережі в цілому.

noworries За матеріалами:

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