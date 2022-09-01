Колишні топ-менеджери Genesis та Galaxy планують запустити криптофонд на $500 млн — Finance.ua

Колишні топ-менеджери Genesis та Galaxy планують запустити криптофонд на $500 млн Вчора 04:12 — Фінтех і Картки

Колишні топ-менеджери Genesis та Galaxy планують запустити криптофонд на $500 млн

Група колишніх керівників криптоінвестиційних та торгових компаній Galaxy Digital та Genesis Trading планує залучити $500 млн для запуску нового криптофонду під назвою DBA Crypto Fund I LP, згідно з заявою Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

До генеральних партнерів фонду увійшли Майкл Джордан, керівник відділу інвестицій Galaxy Digital; Джошуа Лім, голова відділу деривативів Genesis, Рошун Патель, колишній віце-президент з торгівлі Genesis та Шейн Барратт, засновник та головний виконавчий директор Convex Trading.

Genesis Trading нещодавно змінила керівництво. 17 серпня генеральний директор Майкл Моро залишив свою посаду, а головний операційний директор Дерар Іслім тимчасово виконував обов’язки генерального директора. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Genesis скоротила чисельність персоналу на 20%.

Зміни у керівництві Genesis, мабуть, стали прямою відповіддю на недавні збитки компанії. Торгова компанія надала кредит у розмірі $2,36 млрд криптовалютному хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), що припинив існування. Її материнська компанія, Digital Currency Group (DCG), взяла на себе зобов’язання фірми та подала 3AC позов на $1,2 млрд.

Galaxy Digital також мала відношення до 3AC і є у списку кредиторів хедж-фонду. Інвестиційна компанія показала збиток у $554 млн у своєму останньому квартальному звіті і нещодавно відмовилася від гучного придбання криптокастодіана BitGo.

cryptomisto За матеріалами:

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