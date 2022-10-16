Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз Мінагрополітики — Finance.ua

Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз Мінагрополітики
На українському ринку вартість яєць повинна стабілізуватись в листопаді.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Наразі оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 грн за десяток. Проте уже наприкінці жовтня — на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується», — зазначив він.
За словами Висоцького, поголів’я курей та виробництво в цілому різко скоротилося через військові дії, знищення птахівничих комплексів та проблеми з логістикою.
«Виробники яєць змушені були продавати продукцію нижче за собівартість. Із вересня відновився сезонний споживчий попит, але кількість поголів’я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два-три місяці. В результаті на ринку пропозиція яєць знизилась, що спровокувало стрибок цін», — пояснив він.
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