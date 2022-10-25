Коли українці отримають компенсації за зруйноване житло: пояснили в урядовій групі з відновлення України — Finance.ua

Коли українці отримають компенсації за зруйноване житло: пояснили в урядовій групі з відновлення України Вчора 21:05 — Казна та Політика

Коли українці отримають компенсації за зруйноване житло: пояснили в урядовій групі з відновлення України

Відшкодування українцям за зруйноване і пошкоджене внаслідок російської агресії житло має відбутись у рамках міжнародного компенсаторного механізму. Саме активи рф мають стати основним джерелом фінансування відновлення України.

Про це розповіла в інтерв’ю ua.news Олена Сукманова, голова судової практики Sayenko Kharenko Company, екс-перший заступник міністра юстиції України, член робочої групи при Міністерстві розвитку громад та територій України за програмою відновлення України.

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«Компенсація громадянам за пошкоджене житло, по суті, також має бути частиною великого міжнародного компенсаторного механізму. Але тут треба розуміти, що для держави це також є важливою частиною соціальної функції стосовно своїх громадян. Сьогодні всі дані про пошкодження держава намагається централізовано збирати до єдиних реєстрів. Разом із місцевими органами влади вишукуються джерела компенсації найкритичніших ушкоджень», — заявила Сукманова.

Проте наразі механізм таких компенсацій поки що не запрацював.

«На жаль, ми поки що не можемо говорити про працюючий механізм таких компенсацій. Проте залишається сподіватися, що національні фонди зберуть достатньо коштів на відновлення житлової інфраструктури», — додала вона.

Довідка Finance.ua

унаслідок повномасштабної агресії рф в Україні зруйновано майже 95 тисяч об’єктів інфраструктури, зокрема 74 тисячі — житлових будинків;

найбільше руйнувань зафіксовано на Київщині — 25 тисяч зруйнованих об’єктів, у Донецькій області — понад 20 тисяч та у Харківській — більше 9 тисяч об’єктів.

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