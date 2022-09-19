Коли Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії — думка експертів — Finance.ua

Коли Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії — думка експертів Вчора 09:45 — Енергетика

Коли Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії — думка експертів

У НЕК «Укренерго» повідомили про нові досягнення в експорті української електроенергії. Там кажуть, що у вересні надходження від експорту електроенергії досягли $131 млн. Також наголошується, що сьогодні, коли українська мережа синхронізована з енергосистемою ENTSO-E, можливість експорту електроенергії в Європі відкрита для всіх українських виробників.

«Україна два з половиною місяці заробляє на експорті електроенергії, ми поступово перетворюємося з прохачів — на стратегічно важливих партнерів ЄС. Це головний результат і успіх нашої синхронізації з ENTSO-E», — повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Тим часом найбільша атомна електростанція ЗАЕС зупинена і не подає електроенергію в мережу країни. Це пов’язано з безпекою блоків, які вивели в холодну зупинку через дії російських окупантів, що захопили станцію. Однак відсутність ЗАЕС у системі енергопостачань України буде складно замістити, кажуть експерти.

«Зупинення блоків було необхідним, вибуття блоків із системи через окупацію станції призведе до серйозних проблем енергозабезпечення країни, особливо в умовах ризиків ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. І навряд чи ми зможемо розширювати експорт у такій ситуації», — прокоментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

На його думку, Україна може в пікові моменти зростання попиту на електроенергію купувати електроенергію у країн ЄС, тобто імпортувати електроенергію.

«Імпорт може бути, але він дуже проблематичний — наша синхронізація з ENTSO-E обмежена об’ємом 300 МВт. Це — невелика величина, а можливості перетоків у нас — 2 ГВт. Можливості імпорту обмежені, а ціна в ЄС величезна, та є дефіцит електроенергії в самому Євросоюзі », — зазначив Володимир Омельченко.

На думку експертів, зростання споживання електроенергії в Україні в зимовий період може бути пов’язане із потребою використовувати електрообігрів.

Крім того, якщо в результаті ракетних ударів ЗС рф постраждають станції, що виробляють електроенергію, то обсяг виробництва електроенергії впаде до критичного рівня. Це означатиме необхідність застосування заходів у вигляді віялових відключень споживачів.

«Поразка генерації може призвести до обмеження енергопостачання. Тобто віяловими відключеннями балансуватимуть систему», — зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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