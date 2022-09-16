Коли Україна може отримати екстрену допомогу від МВФ: відповідь фонду — Finance.ua
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Коли Україна може отримати екстрену допомогу від МВФ: відповідь фонду

Казна та Політика
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Коли Україна може отримати екстрену допомогу від МВФ: відповідь фонду
Коли Україна може отримати екстрену допомогу від МВФ: відповідь фонду
МВФ надасть Україні новий пакет фінансової допомоги в розмірі 1,4 млрд доларів у разі, якщо виконавчий комітет фонду побачить в Україні формування «продовольчого шоку».
Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.
«Міжнародний валютний фонд може надати Україні екстрену допомогу на суму близько 1,4 млрд доларів майже відразу після того, як виконавча рада побачить маркери формування „продовольчого шокового вікна“, яке пов’язують з різким подорожчанням продовольства», — зазначив Райс.
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За його словами, представники МВФ зустрілися зі своїми українськими колегами в Сараєво на цьому тижні, щоб обговорити подальші кроки з розвитку співпраці.
Результатом зустрічі стане створення спеціальної місії, яка розпочне технічні обговорення тривалої повноцінної програми фінансування України з боку МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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