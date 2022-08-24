Коли сплачений за кордоном податок на прибуток зараховується в Україні — Finance.ua

Коли сплачений за кордоном податок на прибуток зараховується в Україні Вчора 10:33 — Особисті фінанси

Коли сплачений за кордоном податок на прибуток зараховується в Україні

Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що були були сплачені за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розд. ІІІ ПКУ.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Хмельницькій області.

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал/майно та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

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