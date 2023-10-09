Коли працюючому пенсіонеру продовжується виплата пенсії — Finance.ua

Коли працюючому пенсіонеру продовжується виплата пенсії Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

працевлаштування або звільнення з роботи оскільки право на виплату пенсії/визначення її розміру в багатьох випадках пов’язано зі статусом пенсіонера — «працюючий / непрацюючий» — стаття 16 Закону України від 9 липня 2003 року Чи має право в період роботи пенсіонер на виплату пенсії? Закон визначає обов’язок пенсіонера повідомляти про факт свогооскільки право на виплату пенсії/визначення її розміру в багатьох випадках пов’язано зі статусом пенсіонера — «працюючий / непрацюючий» — стаття 16 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про це пише Кадровик.

Зокрема, пенсія за вислугу років призначається в разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Водночас в описаному випадку робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Тому в період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років виплачується.

Довідка Finance.ua:

Надходження до Пенсійного фонду України від єдиного соціального внеску (ЄСВ) у січні - вересні 2023 року становили 307,7 млрд грн, що на 11,2 млрд більше запланованого.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня — вересня 2023 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 307,7 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це на 11,2 млрд грн більше, ніж було заплановано.

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