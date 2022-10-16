Коли особа отримує статус податкового резидента, та які штрафи загрожують — Finance.ua

Коли особа отримує статус податкового резидента, та які штрафи загрожують Вчора 10:16 — Особисті фінанси

Статус податкового резидента однієї з країн ЄС може дорого обійтися українським переселенцям, адже з усіх доходів їм доведеться заплатити великі податки.

Порівняно з країнами Західної Європи, українські ставки податків середні.

З отриманої в Україні зарплати до державного та місцевого бюджетів сплачуються 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Додатково роботодавець сплачує 22% ЄСВ.

У західних країнах фізособи сплачують набагато вищі податки, їх розмір може перевищувати половину доходу. У більшості країн ЄС діє прогресивна система оподаткування: чим менший дохід, тим менша ставка податку.

Проте навіть знижені ставки податків стануть тягарем для бюджету українського переселенця.

Якщо особа проігнорує вимоги податкової про сплату податків, то в ЄС їй загрожують штрафи і навіть кримінальна відповідальність.

Коли особа отримує статус податкового резидента

У різних країнах статус податкового резидента настає за різних умов. Найпоширеніша з них — проживання в країні протягом тривалого періоду, як правило — пів року або 183 дні

"У більшості країн першою підставою для набуття податкового резидентства є наявність власного або орендованого житла, у якому особа зазвичай проживає.

Якщо таке житло є у двох країнах, тоді визначення податкового резидентства особи проводиться на основі інших критеріїв.

До них належать тісні сімейні та економічні зв’язки, перебування в країні понад 183 календарні дні, громадянство", — зазначає керівна партнерка юридичної компанії GLS Ольга Черевко.

Важливим критерієм, за яким особа отримує статус податкового резидента, є наявність так званого центру життєвих чи економічних інтересів у певній країні.

Якщо центр економічних інтересів особи в Україні, то це достатня підстава для того, аби не платити податки з доходів за кордоном.

«Центр життєвих інтересів може охоплювати різні аспекти: від кількості днів перебування в країні, володіння майном та наявності роботи до відвідування школи чи дитсадка дітьми та відвідування спортзалу. Де центр життєвих інтересів — там і сплата податків», — пояснюють юристи Європейської бізнес-асоціації.

Центр економічних інтересів в особи виникає у тій країні, до якої вона найбільш тісно прив’язана економічно та соціально. Як правило, центр економічних інтересів особи перебуває в тій країні, де вона має:

постійне місце проживання;

офіційне місце роботи;

зареєстрований бізнес чи ФОП;

відкриті банківські рахунки;

регулярну сплату податків та комунальних платежів;

тісні родинні зв’язки;

місце, у якому постійно навчається неповнолітня дитина цієї особи (дитсадок, школа чи вуз);

абонементи до спортзалів, басейнів, секцій.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.