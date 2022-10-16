Коли особа отримує статус податкового резидента, та які штрафи загрожують — Finance.ua
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Коли особа отримує статус податкового резидента, та які штрафи загрожують

Особисті фінанси
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Статус податкового резидента однієї з країн ЄС може дорого обійтися українським переселенцям, адже з усіх доходів їм доведеться заплатити великі податки.
Порівняно з країнами Західної Європи, українські ставки податків середні.
Коли особа отримує статус податкового резидента, та які штрафи загрожують
З отриманої в Україні зарплати до державного та місцевого бюджетів сплачуються 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Додатково роботодавець сплачує 22% ЄСВ.
У західних країнах фізособи сплачують набагато вищі податки, їх розмір може перевищувати половину доходу. У більшості країн ЄС діє прогресивна система оподаткування: чим менший дохід, тим менша ставка податку.
Проте навіть знижені ставки податків стануть тягарем для бюджету українського переселенця.
Якщо особа проігнорує вимоги податкової про сплату податків, то в ЄС їй загрожують штрафи і навіть кримінальна відповідальність.
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Коли особа отримує статус податкового резидента

У різних країнах статус податкового резидента настає за різних умов. Найпоширеніша з них — проживання в країні протягом тривалого періоду, як правило — пів року або 183 дні.
"У більшості країн першою підставою для набуття податкового резидентства є наявність власного або орендованого житла, у якому особа зазвичай проживає.
Якщо таке житло є у двох країнах, тоді визначення податкового резидентства особи проводиться на основі інших критеріїв.
До них належать тісні сімейні та економічні зв’язки, перебування в країні понад 183 календарні дні, громадянство", — зазначає керівна партнерка юридичної компанії GLS Ольга Черевко.
Важливим критерієм, за яким особа отримує статус податкового резидента, є наявність так званого центру життєвих чи економічних інтересів у певній країні.
Якщо центр економічних інтересів особи в Україні, то це достатня підстава для того, аби не платити податки з доходів за кордоном.
«Центр життєвих інтересів може охоплювати різні аспекти: від кількості днів перебування в країні, володіння майном та наявності роботи до відвідування школи чи дитсадка дітьми та відвідування спортзалу. Де центр життєвих інтересів — там і сплата податків», — пояснюють юристи Європейської бізнес-асоціації.
Центр економічних інтересів в особи виникає у тій країні, до якої вона найбільш тісно прив’язана економічно та соціально. Як правило, центр економічних інтересів особи перебуває в тій країні, де вона має:
  • постійне місце проживання;
  • офіційне місце роботи;
  • зареєстрований бізнес чи ФОП;
  • відкриті банківські рахунки;
  • регулярну сплату податків та комунальних платежів;
  • тісні родинні зв’язки;
  • місце, у якому постійно навчається неповнолітня дитина цієї особи (дитсадок, школа чи вуз);
  • абонементи до спортзалів, басейнів, секцій.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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