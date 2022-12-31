Коли очікувати підвищення офіційного курсу долара до 40 гривень: прогноз банкіра — Finance.ua

Коли очікувати підвищення офіційного курсу долара до 40 гривень: прогноз банкіра Сьогодні 20:03 — Валюта

Коли очікувати підвищення офіційного курсу долара до 40 гривень: прогноз банкіра

Підвищений попит на валюту може призвести до того, що НБУ піде на чергову девальвацію. Офіційний курс долара до гривні може зрости до 40 гривень вже взимку 2023 року.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Антон Курінний, експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

Як зазначив банкір, атаки на енергетичну систему сприяють росту попиту на іноземну валюту, адже виникає необхідність у закупівлі запчастин і генераторів тощо, а це також тисне і на безготівковий, і на готівковий ринок.

«Ми вважаємо, що 1-2 місяці змін курсу не буде, але потім можливе змінення курсу до 40,00 грн/долар (у бюджеті передбачено середньозважений курс 42,00 грн/долар)», — прогнозує Курінний.

За прогнозом Юрія Крохмаля, керівника служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард», рівень міжнародної фінансової підтримки дозволяє НБУ на горизонті найближчих місяців продовжувати притримуватись політики фіксованого курсу. Проте підвищений попит може призвести до зростання курсу на готівковому ринку.

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