Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили

Особисті фінанси
268
Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили
Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили
Інколи трапляються випадки, коли ви купуєте товар, проте він виявляється неякісним. У такому випадку ви маєте право його повернути до магазину й отримати назад свої кошти. Та що робити, якщо ви вирішили повернути кошти за неякісний товар, але ціна вже змінилася?
Експерти телеграм-каналу «Захисту прав споживачів» розповіли про права споживача в такому випадку.
Якщо товар виявився неякісним і доведено, що суттєвий недолік виник з вини виробника, а не споживача, ви маєте право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти.
Читайте також
Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», на момент розірвання договору купівлі-продажу споживач має право:
  • повернути суму, зазначену в чеку, якщо вартість товару зменшилася;
  • повернути суму, що зазначена на ціннику, якщо ціна товару збільшилася.
Отже, якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу зменшилася, покупець має право отримати повну суму сплачених коштів, вказаних у розрахунковому документі.

Читайте також: Шрінкфляція — шахрайство чи легальна стратегія

Якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу збільшилася, споживач має право отримати більшу суму, тобто ту, що зазначена на ціннику.
Експерти наголошують, що сплачені за товар кошти ви маєте право повернути в день звернення чи протягом 7 днів. А якщо скористалися послугами інтернет-магазину — не більше, ніж через 30 днів.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.