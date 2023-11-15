Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили — Finance.ua

Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили Вчора 06:21 — Особисті фінанси

Коли можна повернути неякісний товар до супермаркету та отримати більше грошей, ніж заплатили

Інколи трапляються випадки, коли ви купуєте товар, проте він виявляється неякісним. У такому випадку ви маєте право його повернути до магазину й отримати назад свої кошти. Та що робити, якщо ви вирішили повернути кошти за неякісний товар, але ціна вже змінилася?

Експерти телеграм-каналу «Захисту прав споживачів» розповіли про права споживача в такому випадку.

Якщо товар виявився неякісним і доведено, що суттєвий недолік виник з вини виробника, а не споживача, ви маєте право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти.

Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», на момент розірвання договору купівлі-продажу споживач має право:

повернути суму, зазначену в чеку, якщо вартість товару зменшилася;

повернути суму, що зазначена на ціннику, якщо ціна товару збільшилася.



Отже, якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу зменшилася, покупець має право отримати повну суму сплачених коштів, вказаних у розрахунковому документі.

Якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу збільшилася, споживач має право отримати більшу суму, тобто ту, що зазначена на ціннику.

Експерти наголошують, що сплачені за товар кошти ви маєте право повернути в день звернення чи протягом 7 днів. А якщо скористалися послугами інтернет-магазину — не більше, ніж через 30 днів.

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