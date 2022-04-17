Коли можна буде реєструвати угоди з продажу квартир — Finance.ua

Коли можна буде реєструвати угоди з продажу квартир

Вчора 10:00 — Нерухомість

Кабінет Міністрів 28 лютого ухвалив рішення обмежити доступ до держреєстрів, включно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Тому проводити угоди з продажу квартир наразі неможливо.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів « Радіо свобода », коли така можливість з’явиться.

Зараз зареєструвати право власності на нерухомість, зазначив він, неможливо, але за тиждень окремі категорії нотаріусів мають отримати повноцінний доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Ми не усім нотаріусам надамо доступ — тим, хто не попадався на незаконних діях раніше і, відповідно, не було задоволених скарг чи санкцій з діями відповідних реєстрів. Відповідно, це теж обмежить коло ризикованих суб’єктів, які матимуть доступ до реєстрів», — зазначив міністр і додав, що критерії доступу нотаріусів до реєстру будуть визначені постановою Кабміну.

Зараз провести операції з купівлі-продажу нерухомості поки неможливо.

Робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: коли ставиться кілька «прокладок», миттєво за один вечір майно продається декілька разів і потім його не повернеш.

Ми будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, — він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків добросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути.

«Наша мета протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період — на територіях, де бойові дії не ведуться», — пояснює Малюська.

«Якщо хтось інвестував у новозбудовану квартиру, то йому дійсно зараз критично важливо мати таке право власності. Чому? Тому що йде війна, і якщо це майно буде пошкоджене, то інвестору потрібні правоустановчі документи для того, щоб довести свої збитки. Це реєстрація нового майна, відповідно, ризик крадіжки мінімальний. Відповідно, ми таку операцію додали», — розповів міністр.

При цьому, за його словами, зараз можна оформити угоду із продажу або купівлі автомобіля. Відповідний реєстр адмініструється Міністерством внутрішніх справ.

«В МВС було прохання до Мін’юсту, щоб ми надали доступ до реєстру обтяження рухомого майна, щоб реєструвати автомобілі. Ми надали такий доступ. Відповідно, така реєстрація здійснюється», — сказав він.

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