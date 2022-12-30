Коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про доходи — Finance.ua
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Коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про доходи

Особисті фінанси
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Державна податкова служба у Кіровоградській області роз’яснила, коли фізособа звільняється від обов’язкового подання декларації про доходи.
Відповідно до п. 179.1 ПКУ платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.
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Водночас п. 179.2 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
  • від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
  • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких не оподатковується, або оподатковується за нульовою ставкою або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, був сплачений податок;
  • у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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