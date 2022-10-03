Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева — Finance.ua
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Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева

Особисті фінанси
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Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева
Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева
Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі розповів про отримання протягом місяця звернень від бізнесу щодо відшкодування ПДВ.
За його словами, дійсно наразі на виконанні у Держказначействі перебувають своєчасно передані податковою реєстри на загальну суму 6,7 млрд грн.
Данило Гетманцев наголосив, що Казначейство виконує всі платежі держбюджету за встановленою черговістю, в якій видатки на оборону та безпеку мають абсолютний пріоритет перед всіма іншими.
Тому, з урахуванням обмеженості бюджетних ресурсів у військовий час, виникла затримка у два-три тижні.
«Набираємося терпіння, не будуємо конспірологічні теорії і очікуємо на отримання коштів після задоволення потреб армії», — зазначив голова комітету.

Довідка Finance.ua:

  • як пише УКАБ, попри те, що у травні було прийнято рішення про відновлення відшкодування експортного ПДВ, воно залишилось лише на папері. На практиці аграрії досі очікують, коли система знову запрацює;
  • станом на кінець вересня ряд агропідприємств не отримали відшкодування навіть за лютий 2022 року, а дехто все ще очікує на відшкодування і за січень місяць.
За матеріалами:
Finance.ua
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