Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева — Finance.ua

Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева Вчора 08:36 — Особисті фінанси

Коли бізнес отримає бюджетне відшкодування ПДВ: відповідь Гетманцева

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі розповів про отримання протягом місяця звернень від бізнесу щодо відшкодування ПДВ.

За його словами, дійсно наразі на виконанні у Держказначействі перебувають своєчасно передані податковою реєстри на загальну суму 6,7 млрд грн.

Данило Гетманцев наголосив, що Казначейство виконує всі платежі держбюджету за встановленою черговістю, в якій видатки на оборону та безпеку мають абсолютний пріоритет перед всіма іншими.

Тому, з урахуванням обмеженості бюджетних ресурсів у військовий час, виникла затримка у два-три тижні.

«Набираємося терпіння, не будуємо конспірологічні теорії і очікуємо на отримання коштів після задоволення потреб армії», — зазначив голова комітету.

Довідка Finance.ua:

як пише УКАБ, попри те, що у травні було прийнято рішення про відновлення відшкодування експортного ПДВ, воно залишилось лише на папері. На практиці аграрії досі очікують, коли система знову запрацює;

станом на кінець вересня ряд агропідприємств не отримали відшкодування навіть за лютий 2022 року, а дехто все ще очікує на відшкодування і за січень місяць.



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