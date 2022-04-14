Колумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсами — Finance.ua

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Колумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсами

Вчора 11:46Енергетика
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Колумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсамиКолумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсами
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив про готовність країни відіграти головну роль у забезпеченні енергоресурсами Європи. Він упевнений, що йому вдасться допомогти ЄС відмовитись від російської енергії.
Про це в середу, 13 квітня, він сказав в інтерв’ю CNN.
Дуке перерахував три сфери, де Колумбія була б готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу, відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень та вугілля.
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«Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги вугілля. Ми маємо одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх для виробництва електроенергії», — сказав Дуке.
Зокрема, зазначається, що Колумбія збільшить постачання вугілля до Німеччини.
Також Дуке підтримав позицію Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні.
«Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля», — додав президент Колумбії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз запровадити нафтове ембарго для росії. Також він зазначив, що Європа має продемонструвати чітку готовність до відмови від усіх російських енергоносіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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