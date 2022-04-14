Колумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсами — Finance.ua

Колумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсами

Вчора 11:46 — Енергетика

Колумбія готова забезпечувати Європу енергоресурсами

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив про готовність країни відіграти головну роль у забезпеченні енергоресурсами Європи. Він упевнений, що йому вдасться допомогти ЄС відмовитись від російської енергії.

Про це в середу, 13 квітня, він сказав в інтерв’ю CNN

Дуке перерахував три сфери, де Колумбія була б готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу, відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень та вугілля.

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«Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги вугілля. Ми маємо одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх для виробництва електроенергії», — сказав Дуке.

Зокрема, зазначається, що Колумбія збільшить постачання вугілля до Німеччини.

Також Дуке підтримав позицію Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні.

«Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля», — додав президент Колумбії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз запровадити нафтове ембарго для росії. Також він зазначив, що Європа має продемонструвати чітку готовність до відмови від усіх російських енергоносіїв.

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