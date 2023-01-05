Кого шукатимуть роботодавці у 2023 році — Finance.ua

Кого шукатимуть роботодавці у 2023 році Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

В Україні зараз 239 тисяч безробітних громадян, що є найнижчим показником від 2003 року. Такі дані наводить Служба зайнятості станом на 1 грудня.

У Центрі зайнятості повідомляють теж невтішну статистику: на одне робоче місце в деяких областях може бути понад 10 охочих. Відтак конкуренція на певні вакансії просто шалена.

Експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна підкреслює, що прогноз по безробіттю в Україні невтішний й наводить статистику він НБУ, де цьогоріч відсоток безробіття по компаніях склав 28,9 проти 9,8% торік. У наступні роки очікується спад, однак не такими швидкими темпами, як того хотілось би: до 27% у 2023 році та 18,2% у 2024 році.

Яким буде рівень безробіття у 2023 році

HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко розповіла, що відновлення економіки поступово стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, але ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.

За прогнозами Нацбанку рівень безробіття в Україні поступово знижуватиметься, але на тлі війни та падіння економіки він ще довго залишатиметься високим, у першому півріччі наступного року рівень безробіття в Україні виросте до 35%, зниження до 18,2% прогнозують у 2024 році.

«Молодь і українці середнього віку виїхали за кордон, і частина кваліфікованих кадрів не повернеться на Батьківщину, це теж негативно впливає на економіку. Кадровий голод призведе до того, що роботодавцям доведеться заманювати людей на роботу високими зарплатами. Зокрема, з високою ймовірністю така ситуація можлива у будівництві та на виробничих потужностях, які значно постраждали через війну», — сказала Валентина Гаврюшенко, HR-спеціалістка, експертка з ринку праці.

Допомога по безробіттю

Поки в Україні діє воєнний стан, українці не можуть отримувати допомогу довше, ніж три місяці. Що стосується розміру суми, то вона виплачується залежно від тривалості періоду безробіття:

перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю — 100%,

надалі — 50%.

Максимальний розмір виплат по безробіттю також змінився у зв’язку з воєнним станом. Тепер це не 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а мінімальна зарплата — 6 700 гривень. Мінімальний же розмір складає від 1 800 до 650 гривень, залежно від трудового стажу.

Зауважте! Статус безробітного надають тепер лише за наявності страхового стажу протягом 12 місяців поспіль на момент втрати роботи.

Телеканал 24 За матеріалами:

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