Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості — Finance.ua

Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості, Фото: freepik.com

Найчастіше роботодавці шукають представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі та послуг. Про це йдеться у відповіді Державної служби зайнятості на запит УНН.

У професійному розрізі найбільше вакансій роботодавцями подано для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом — 22% вакансій (швачка, електромонтер, слюсар, електрогазозварник, пекар);

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водій, тракторист, токар, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, кранівник);

працівників сфери торгівлі та послуг — 15% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра, поліцейський).

У службі зазначили, що однією з основних проблем забезпечення потреби роботодавців у працівниках та працевлаштування безробітних є професійнокваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили.

При цьому, уже зараз за низкою професій є дефіцит кадрів, тобто — кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує чисельність зареєстрованих безробітних.

Зокрема, ідеться про такі професії: лікар загальної практики, лікар-терапевт, електромонтер тощо.

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