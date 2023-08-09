Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості — Finance.ua
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Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості

Особисті фінанси
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Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості
Кого найчастіше шукають роботодавці — відповідь Держзайнятості, Фото: freepik.com
Найчастіше роботодавці шукають представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі та послуг. Про це йдеться у відповіді Державної служби зайнятості на запит УНН.
У професійному розрізі найбільше вакансій роботодавцями подано для працевлаштування:
  • кваліфікованих робітників з інструментом — 22% вакансій (швачка, електромонтер, слюсар, електрогазозварник, пекар);
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водій, тракторист, токар, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, кранівник);
  • працівників сфери торгівлі та послуг — 15% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, бармен, перукар, молодша медична сестра, поліцейський).
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У службі зазначили, що однією з основних проблем забезпечення потреби роботодавців у працівниках та працевлаштування безробітних є професійнокваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили.
При цьому, уже зараз за низкою професій є дефіцит кадрів, тобто — кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує чисельність зареєстрованих безробітних.
Зокрема, ідеться про такі професії: лікар загальної практики, лікар-терапевт, електромонтер тощо.
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За матеріалами:
УНН
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