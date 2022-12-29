Knight Frank назвала країни з найстрімкішим зростанням цін на житло: яка ситуація в Україні — Finance.ua
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Knight Frank назвала країни з найстрімкішим зростанням цін на житло: яка ситуація в Україні

Нерухомість
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Knight Frank назвала країни з найстрімкішим зростанням цін на житло: яка ситуація в Україні
Knight Frank назвала країни з найстрімкішим зростанням цін на житло: яка ситуація в Україні
Аналітики із Knight Frank регулярно оцінюють ситуацію на світовому ринку нерухомості. Згідно із новим представленим дослідженням компанії, до жовтня 2022 року ціни на житло зросли майже на 9% у річному обчисленні.
Про це йдеться у дослідженні Global House Price Index від Knight Frank. Відомо, що компанія відстежила динаміку середніх цін на житлову нерухомість у 56 країнах світу.

Як змінилися ціни на житло

Попри негативні прогнози, у 45 із 56 проаналізованих країн світу було зафіксовано зростання цін на нерухомість.
У рейтингу країн із найзначнішим річним зростанням цін у третьому кварталі 2022 року лідирує Туреччина. Тут зафіксовано зростання на 189,2%. Однак, якщо врахувати інфляцію в цій країні, у реальному вираженні ціни зросли лише на 57,6%.
Загалом десятка країн з найвищим номінальним ростом цін на житло має такий вигляд:
  1. Туреччина;
  2. Естонія;
  3. Угорщина;
  4. Чехія;
  5. Ісландія;
  6. Словаччина
  7. Північна Македонія;
  8. Ізраїль;
  9. Латвія;
  10. Словенія.
Як&nbsp;змінилися ціни на&nbsp;житло у&nbsp;світі
Як змінилися ціни на житло у світі, Таблиця: Knight Frank
Якщо враховувати ціни без інфляції, рейтинг дещо видозміниться:
  1. Туреччина;
  2. Болгарія;
  3. Іспанія;
  4. Греція;
  5. Німеччина;
  6. Кіпр;
  7. Фінляндія;
  8. Португалія;
  9. Велика Британія;
  10. Італія.
Як&nbsp;змінилися ціни на&nbsp;житло у&nbsp;світі
Як змінилися ціни на житло у світі, Таблиця: Knight Frank
Річний спад цін у третьому кварталі (без урахування інфляції) зафіксовано лише у шести країнах:
  • Марокко (-0,3%),
  • Новій Зеландії (-2%),
  • Китаї (-2,2%),
  • Перу (-4,7%),
  • Гонконгу (-7,1%),
  • Південній Кореї (-7,5%).
Компанія включила до рейтингу також Україну. Згідно із дослідженням, у третьому кварталі ціни на житло у номінальному вираженні не змінилися. Проте впали у річному обчисленні на 19,8% з урахуванням інфляції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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