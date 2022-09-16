КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону — Finance.ua

КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону Вчора 19:45 — Енергетика

Напередодні опалювального сезону киянам варто виконати певні рекомендації, які допоможуть утеплити оселю.

Про це пише пресслужба КМДА.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими у Києві:

замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;

ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;

збільшили кількість аварійних бригад у місті;

закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.

«До мешканців теж велике прохання — виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання», — додає Пантелеєв.

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