КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону — Finance.ua
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КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону

Енергетика
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Напередодні опалювального сезону киянам варто виконати певні рекомендації, які допоможуть утеплити оселю.
Про це пише пресслужба КМДА.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими у Києві:
  • замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;
  • ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;
  • збільшили кількість аварійних бригад у місті;
  • закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.
«До мешканців теж велике прохання — виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання», — додає Пантелеєв.
За матеріалами:
РБК-Україна
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