КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону — Finance.ua

КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону
Напередодні опалювального сезону киянам варто виконати певні рекомендації, які допоможуть утеплити оселю.
Про це пише пресслужба КМДА.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими у Києві:
- замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;
- ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;
- збільшили кількість аварійних бригад у місті;
- закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.
«До мешканців теж велике прохання — виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання», — додає Пантелеєв.
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