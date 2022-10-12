КМДА повідомили, чи в Києві планують зміни щодо початку опалювального сезону — Finance.ua

КМДА повідомили, чи в Києві планують зміни щодо початку опалювального сезону
У столиці на сьогодні не планують ніяких змін щодо початку опалювального сезону.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.
У КМДА нагадали, що 7 жовтня розпочали підключати до тепла заклади соціальної сфери — лікарні, школи, садки та інші установи сфери — за індивідуальними заявками керівників цих закладів.
«На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і будемо інформувати киян про підключення до центрального опалення», — розповів Кличко.
При цьому він порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна в оселях та під’їздах, придбати теплі речі.
«Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ», — резюмував мер Києва.
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