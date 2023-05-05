Кличко закликав європейських партнерів - мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва — Finance.ua
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Кличко закликав європейських партнерів - мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

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Мер столиці України Віталій Кличко закликав мерів 15 європейських міст сприяти залученню національних бізнес-структур до участі у стратегічно важливих для Києва проєктах, зокрема, у сфері медицини та реабілітації, енергетичної, екологічної та цивільної безпеки.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
«Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом поспілкувалися онлайн із Києва з мерами 15 європейських міст-підписантів спільної „Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва“. Українська столиця та низка європейських міст уклали цей документ у листопаді минулого року», — повідомляється на сайті Київської міськради.
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«Під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі ми обговорили проєкти, для реалізації яких Києву необхідна міжнародна підтримка», — повідомив Кличко.
Він зазначив, що Київ спрямовує значні кошти з бюджету міста на фінансування проєктів критичної інфраструктури. Зокрема, на здійснення будівельних і ремонтних робіт. Однак залишається відкритим питання забезпечення потреб у сучасному обладнанні, впровадженні новітніх технологій у різних сферах. І тут дуже важлива міжнародна підтримка.
Серед пріоритетів столичної влади — реабілітація постраждалих від війни, розвиток медицини, енергетична та екологічна безпека, цивільний захист населення, освіта, комунальна сфера.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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